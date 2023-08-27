Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни [ Редагувати ]
В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради. Це буде діяти до кінця воєнного стану в країні.
Про це розповів український президент Володимир Зеленський.
"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.
Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.
"Чи підтримають це законодавці, я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільно, і дуже важливо не прикручувати гайки, і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі", - наголосив він.
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