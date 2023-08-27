В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради. Це буде діяти до кінця воєнного стану в країні.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.

"Чи підтримають це законодавці, я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільно, і дуже важливо не прикручувати гайки, і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі", - наголосив він.