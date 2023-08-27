Зеленський анонсував проведення Ставки: що обговорюватимуть [ Редагувати ]
У неділю, 27 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня відбудеться засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться у зведенні голови держави.
На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.
За словами Зеленського, на засіданні, серед іншого, будуть рішення, які дозволяють ще посилити українських військових.
Військовому командуванню - активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам - активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному із підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії.
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