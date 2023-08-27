У неділю, 27 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня відбудеться засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться у зведенні голови держави.

На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

За словами Зеленського, на засіданні, серед іншого, будуть рішення, які дозволяють ще посилити українських військових.