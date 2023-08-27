Чи може Україна воювати в довгу: Зеленський назвав умову [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова воювати в довгу, але за умови мінімізування жертв.
Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити.
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