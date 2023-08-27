Як записати школярів на українські предмети за кордоном [ Редагувати ]
Багато українських школярів через війну були змушені виїхати за кордон. Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства освіти й науки України.
Однак незалежно від місце знаходження діти все ж можуть вивчати українські предмети в онлайн форматі.
Проєкт "Залишаємось з Україною" розпочинає реєстрацію на онлайн-заняття для школярів 5-11 класів, які наступний навчальний рік планують перебувати за кордоном. Мета проєкту - зберегти зв'язок дітей з Україною та її системою освіти. За минулий навчальний рік заняття вже охопили приблизно 1 320 дітей у понад 20 країнах.
На курсі учні зможуть безоплатно вивчати:
- українську мову;
- українську літературу;
- історію України.
Цих предметів немає у закордонних школах, але вони є надзвичайно важливими для українських школярів. Щоб не забувати рідну мову, усвідомлювати себе частиною українського суспільства, розвивати світогляд.
Заняття на курсі відбуваються так, щоб учням їх було зручно поєднувати з навчанням у школі за кордоном: увечері в будні або вихідні. Діти отримують незначну кількість домашніх завдань та зворотний зв'язок від учителя.
Щоб долучитися до курсу, зареєструйте дитину за посиланням.
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