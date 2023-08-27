Грузія впустила колишніх ув'язнених із Херсонської області [ Редагувати ]
Грузинська влада все ж пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, що були примусово вивезені окупаційною російською владою до рф. Про це повідомляє "Нова газета Європа".
За даними видання, зараз правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.
Колишні українські в'язні, насильно вивезені російськими військовими з Херсона, уже тиждень жили у Верхньому Ларсі між росією та Грузією.
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