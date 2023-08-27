Американська корпорація Apple готує найбільше за п'ять років оновлення для своєї моделі iPad Pro. Ця новина була оприлюднена у джерелах Bloomberg.

Планшет iPad Pro, який належить до асортименту компанії Apple, після п'яти років отримає суттєве оновлення. Це планується здійснити у найближчому майбутньому. Тепершня ситуація на ринку планшетних комп'ютерів, зокрема категорія iPad, знаходиться у глибокому спаді.

Нова модель, яка вийде наступного року, стане першим великим оновленням пристрою з 2018 року.

Наступні моделі iPad Pro - під кодовими назвами J717, J718, J720 і J721 - перейдуть на чіп M3 нового покоління. Крім того, це будуть перші планшети Apple з OLED-дисплеями, які використовуються в iPhone, починаючи з моделі X у 2017 році. Вони чіткіші та яскравіші, а також точніше передають кольори.

Нові моделі матимуть діагональ 11 і 13 дюймів. Це схоже на наявну лінійку, але більша модель зараз має діагональ 12,9 дюйма.

Ще одна новинка, яка постачатиметься з новим iPad Pro, - це оновлена клавіатура Magic Keyboard. Новий аксесуар зробить iPad Pro ще більш схожим на ноутбук порівняно з нинішньою моделлю і додає більший трекпад. Це усуває претензії до нинішньої клавіатури Magic Keyboard, яка з'явилася у 2020 році.

Нові моделі імовірно дебютують не раніше весни або початку літа 2024 року.