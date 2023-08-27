До Румунії тимчасовим коридором дійшло друге судно з Одеси [ Редагувати ]
У неділю, 27 серпня. президент України Володимир Зеленський розповів, що друге з заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та дійшло до Румунії.
Про це він повідомив у Twitter.
Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор. Воно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів.
Зеленський наголосив, що Україна захищає свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності.
Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу.
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