У неділю, 27 серпня. президент України Володимир Зеленський розповів, що друге з заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та дійшло до Румунії.

Про це він повідомив у Twitter.

Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор. Воно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів.

Зеленський наголосив, що Україна захищає свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності.