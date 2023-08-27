Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами. Про це він сказав в інтервʼю "1+1".

Відповідаючи на питання про те, чи повертатиме Україна собі підприємства, які колись дісталися олігархам "в епоху стрімкого накопичення капіталу", голова держави зазначив, що там, де це дозволяє закон, повертати треба. Водночас там, де це неможливо - це питання часу.

Зеленський додав, що це дуже важливо в умовах, коли Україні треба забезпечити надійність енергетики взимку.

Якщо люди в окопах, а їхні діти, жінки, вони не знають, що робити, коли світла немає, води немає, життя немає, по суті. Він повинен думати і не ділити свій мозок на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися І якщо це можна - сконцентруватися на перемозі, на полі бою. І це дуже важливо.

Президент додав, що є підприємства, на які "ми не можемо зайти і гарантувати їхню безпеку".