Зруйноване житло: як отримати компенсацію [ Редагувати ]
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що українці, чиє житло було повністю зруйноване внаслідок збройної агресії рф, зможуть подати заяву на отримання компенсації через застосунок "Дія". Про це він повідомив у Telegram.
Раніше через "Дію" можна було подати лише заяву про ремонт пошкодженого майна. Однак відтепер програмою "єВідновлення" можуть скористатись і ті громадяни, житло яких було повність знищено.
Щоб отримати житловий сертифікат на купівлю домівки за програмою "єВідновлення", потрібно:
- бути єдиним власником житла;
- зареєструвати майно в Держреєстрі речових прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване;
- мати нерухомість на підконтрольній Україні території;
- повідомити про пошкоджене майно в "Дії";
- подати заяву про "єВідновлення" в застосунку.
Після цього спеціальна комісія огляне об'єкт та визначить суму компенсації. Далі буде видано сертифікат для купівлі житла, з яким потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищену нерухомість буде замінено новою, на яку отримаєте право власності.
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