В окупованому Донецьку лунають вибухи [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 27 серпня, на околицях тимчасово окупованого Донецька лунають численні вибухи. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Кореспондент видання повідомляє, що з північних околиць Донецька лунають "звуки інтенсивних бойових дій".
"Звучать вибухи артилерійських снарядів", - йдеться в повідомленні.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи чутно в Київському районі міста.
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