Ярослава Магучіх - чемпіонка світу з легкої атлетики (відео) [ Редагувати ]
Ярослава Магучіх - чемпіонка світу з легкої атлетики! 21-річна спортсменка з Дніпра виграла фінал зі стрибків у висоту на світовій першості в угорському Будапешті.
Українка єдина з учасниць фіналу взяла висоту 2,01 м.
У боротьбі за золото Ярослава перемогла двох австралієк, які завершили змагання на позначці 1,99 м.
Елеанор Паттерсон Паттерсон стала срібною призеркою, у Ніколас Оліслагерс - бронзова.
Ярослава Магучіх принесла Україні перше за останні 10 років "золото" на першості світу з легкої атлетики і вперше в кар'єрі піднялася на найвищу сходинку світового п’єдесталу.
Магучіх - єдина українська легкоатлетка, яка здобула медаль ("бронза") на попередній Олімпіаді у Токіо.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою чемпіонату світу-2023 у потрійному стрибку.
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