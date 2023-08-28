Ярослава Магучіх - чемпіонка світу з легкої атлетики! 21-річна спортсменка з Дніпра виграла фінал зі стрибків у висоту на світовій першості в угорському Будапешті.

Українка єдина з учасниць фіналу взяла висоту 2,01 м.

У боротьбі за золото Ярослава перемогла двох австралієк, які завершили змагання на позначці 1,99 м.

Елеанор Паттерсон Паттерсон стала срібною призеркою, у Ніколас Оліслагерс - бронзова.

Ярослава Магучіх принесла Україні перше за останні 10 років "золото" на першості світу з легкої атлетики і вперше в кар'єрі піднялася на найвищу сходинку світового п’єдесталу.

Магучіх - єдина українська легкоатлетка, яка здобула медаль ("бронза") на попередній Олімпіаді у Токіо.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою чемпіонату світу-2023 у потрійному стрибку.