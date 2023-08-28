Нічна ракетна атака рф: де є влучання [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області спрацювали сили та засоби протиповітряної оборони вночі 28 серпня внаслідок ворожої ракетної атаки. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
О 04:25 військові повідомили про роботу протиповітряної оборони на території Дніпропетровщини. Перед цим у регіоні, а також в багатьох інших областях країни, була оголошена тривога через можливу небезпеку ракетних ударів.
Також у Повітряних силах повідомили про здійснення запуску ракет "Калібр" із Чорного моря.
Увага! Дніпропетровська область - працює ППО! Полтавська, Дніпропетровська області - перебуваєте в укритті! - йдеться у заяві.
Зазначимо, що окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Про це повідомив Олександр Вілкул. Відомо, що зруйновано два дачні будинки. Ще 5 - понівечено. Зайнялася господарська споруда. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару наразі уточнюються.
Також вночі 28 серпня ворог атакував Полтавщину, заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Є влучання в промисловий обʼєкт. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
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