В одній з областей України найближчим часом посилять мобілізацію [ Редагувати ]
На Харківщині посилять планові мобілізаційні заходи. Про це заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.
У робочій зустрічі взяли участь тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.
Центральною темою наради була взаємодія між органами, які підтримують або проводять заходи щодо мобілізації на території Харківської області.
З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям, - сказав Роман Семенуха.
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У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації
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