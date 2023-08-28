На Харківщині посилять планові мобілізаційні заходи. Про це заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

У робочій зустрічі взяли участь тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Центральною темою наради була взаємодія між органами, які підтримують або проводять заходи щодо мобілізації на території Харківської області.