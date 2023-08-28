27 серпня російські окупанти здійснювали наступ на Лиманському та Бахмутському напрямках, але їх спроби були невдалими. Збройні сили України зупинили ворожі атаки на Мар'їнському напрямку і продовжували активну наступальну операцію на Мелітопольському. Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура, - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом останньої доби авіація Збройних сил завдала 10 ударів по зонах розташування ворожого особового складу, а також один удар - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії у минулу добу нанесли удари по одному складу боєприпасів, знищили 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійські засоби, які знаходилися на позиціях вогню противника.