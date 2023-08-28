Чергова атака БПЛА: мер москви стверджує, що дрон вдалося збити [ Редагувати ]
Мер москви Сергій Собянін заявив, що російській ППО вдалося збити безпілотник, який курсував у напрямку до москви. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події, - написав Собянін.
У мережі зʼявилися відео, де зафіксовано вибухи.
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