Втрати росіян сягнули 260 тисяч: у Генштабі оновили дані [ Редагувати ]
Загальна чисельність втрат в російській армії з моменту початку повномасштабного вторгнення до 28 серпня становить 261 310 осіб. Тільки протягом останньої доби було ліквідовано 490 окупантів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 261310 (+490) осіб
- танків - 4400 (+4) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8) одиниць
- артилерійських систем - 5425 (+22) одиниць
- РСЗВ - 730 (+2) одиниць
- засоби ППО - 499 (+1) одиниць
- літаків - 315 (+0) одиниць
- гелікоптерів - 316 (+0) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4383 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1415 (+4),
- кораблі - 18 (+0) одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7866 (+12) одиниць
- спеціальна техніка - 809 (+1).
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