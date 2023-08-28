Збройні сили України повністю деокупували село Роботине у Запорізькій області. Цю інформацію підтвердила заступниця міністра оброни Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок, 28 серпня.

Вона повідомила, що рух українських військ відбувається у напрямку південно-східніше від цього населеного пункту.

Маляр зауважила, що російські війська протистоять із запеклим опором, але Збройні сили України продовжують підступати в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.