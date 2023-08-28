ЗСУ повністю звільнили село Роботине в Запорізькій області - Маляр [ Редагувати ]
Збройні сили України повністю деокупували село Роботине у Запорізькій області. Цю інформацію підтвердила заступниця міністра оброни Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок, 28 серпня.
Вона повідомила, що рух українських військ відбувається у напрямку південно-східніше від цього населеного пункту.
Маляр зауважила, що російські війська протистоять із запеклим опором, але Збройні сили України продовжують підступати в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.
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