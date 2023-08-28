Нічна атака росії по Полтавщині: є загиблі [ Редагувати ]
Вночі 28 серпня росіяни завдали удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині. Унаслідок атаки по території олійниці загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех, - написав він.
У мережі зʼявилися перші фото з місця влучання.
по темі
Противник вночі здійснив атаку за допомогою ракет морського та повітряного базування.
Російські окупанти під час атаки по Україні в ніч проти 28 серпня запускали хибні цілі
Мер москви Сергій Собянін заявив, що російській ППО вдалося збити безпілотник
Зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт
У суботу вночі, 26 серпня, в Одинцовському та Істринському районах московської області почули вибухи