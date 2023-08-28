Вночі 28 серпня росіяни завдали удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині. Унаслідок атаки по території олійниці загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех, - написав він.

У мережі зʼявилися перші фото з місця влучання.