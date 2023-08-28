росіяни атакували Україну "Калібрами" та Х-59: скільки вдалося збити [ Редагувати ]
Вночі 28 серпня було знищено дві російські крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Підтверджується, що противник вночі здійснив атаку за допомогою ракет морського та повітряного базування.
За даними Повітряних сил, ворожий фрегат випустив чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, неподалік від Феодосії. Також були використані дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з двох літаків Су-34.
Ці ракети були спрямовані в напрямку Кривого Рогу, використовуючи повітряний простір над окупованою територією Херсонщини.
В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр"; дві керовані авіаційні ракети Х-59. Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація. Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах, - йдеться у повідомленні.
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