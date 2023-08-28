Вночі 28 серпня було знищено дві російські крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Підтверджується, що противник вночі здійснив атаку за допомогою ракет морського та повітряного базування.

За даними Повітряних сил, ворожий фрегат випустив чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, неподалік від Феодосії. Також були використані дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з двох літаків Су-34.

Ці ракети були спрямовані в напрямку Кривого Рогу, використовуючи повітряний простір над окупованою територією Херсонщини.