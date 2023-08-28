ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провели акцію під назвою "Top Gun!", під час якої було нанесено удари по об'єктах 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту російської федерації на території Криму. Про це повідомили Сили спеціальних операцій у своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що під час атаки було використано кілька ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які вразили місце розташування зазначеного військового підрозділу противника в Перевальному, що в Криму. В результаті цієї атаки ворожі сили зазнали значних втрат.

Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей, - йдеться у повідомленні.

Також ССО України опублікували фото одного з БПЛА, що брав участь в операції.