Коли в Україні спаде спека: прогноз синоптика [ Редагувати ]
В найближчі дні в Україні прогнозується висока температура. За даними синоптика Наталки Діденко, протягом тижня температура повітря поступово підніматиметься до +32 - 37 градусів.
Найспекотнішими будуть із початку тижня південь, центр та північ України, +33+37 градусів, - написала Діденко.
Також вона зазначила, що на заході та сході очікується +26+30 градусів.
Послаблення сильної спеки - орієнтовно з четверга, - підсумувала синоптик.
За словами Діденко, Україна наразі чи не найспекотніша країна у Європі.
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