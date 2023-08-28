В російської федерації є в наявності близько 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує Україну. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький, виданню "РБК-Україна".

За словами Скібіцького, це приблизно 270 одиниць балістичних та крилатих ракет "Іскандер", близько 75 "Кинджалів", орієнтовно 140 "Калібрів", а також близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною. Крім цього, агресор може мати в запасах ще орієнтовно 150 старих ракет Х-22.

Він також додав, що росія від початку весни змогла не просто накопичити ракети, а й наростити їх виробництво, і станом на середину літа 2023 року противнику вже вдалось виробляти в рази більше ракетного озброєння, ніж у довоєнний період, а в серпні росіяни хочуть випустити загалом 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).