Скільки у росії залишилось ракет: в ГУР МО дали відповідь [ Редагувати ]
В російської федерації є в наявності близько 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує Україну. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький, виданню "РБК-Україна".
За словами Скібіцького, це приблизно 270 одиниць балістичних та крилатих ракет "Іскандер", близько 75 "Кинджалів", орієнтовно 140 "Калібрів", а також близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною. Крім цього, агресор може мати в запасах ще орієнтовно 150 старих ракет Х-22.
Він також додав, що росія від початку весни змогла не просто накопичити ракети, а й наростити їх виробництво, і станом на середину літа 2023 року противнику вже вдалось виробляти в рази більше ракетного озброєння, ніж у довоєнний період, а в серпні росіяни хочуть випустити загалом 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).
Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс - Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця, - сказав Скібіцький.
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