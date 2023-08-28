росіяни вивозять українське зерно з Мелітополя до окупованого Криму [ Редагувати ]
Окупанти організували ще один спосіб викрадення українського зерна, проходячи через підконтрольний їм Мелітополь у Запорізькій області і перевозячи пшеницю до анексованого Криму. Викрадення зерна відбувається шляхом використання самоскидів, які рухаються у великих групах. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".
Не тільки залізницею, але сухопутним коридором російські загарбники поспішають вивезти зерно з окупованої частини Запорізької області, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Телеграм-канал, з посиланням на місцевих жителів, щодня у бік Криму спостерігається рух самоскидів із пшеницею.
Водіям зерновозів за ризик платять великі гроші - від 1,5 до 2,5 тисяч доларів за рейс. Кажуть, бажаючих заробити на злодійському промислі достатньо, - повідомляє "Кримський вітер".
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