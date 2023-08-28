Окупанти організували ще один спосіб викрадення українського зерна, проходячи через підконтрольний їм Мелітополь у Запорізькій області і перевозячи пшеницю до анексованого Криму. Викрадення зерна відбувається шляхом використання самоскидів, які рухаються у великих групах. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

Не тільки залізницею, але сухопутним коридором російські загарбники поспішають вивезти зерно з окупованої частини Запорізької області, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Телеграм-канал, з посиланням на місцевих жителів, щодня у бік Криму спостерігається рух самоскидів із пшеницею.