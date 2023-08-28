Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку рф та заявив, що ворог тримає Україну і Сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

У них росіян є свої певні завдання, цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити й знищити. Цього разу на Полтавщині. Це цивільний об'єкт, а туди направили ракети аж з Чорного моря, - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, наразі ціллю ворога є цивільна інфраструктура, а "минулого року це була енергетика".

Ми бачили це з портами на Одещині та інших регіонах. Зерно та інше продовольство. От і обличчя росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу, - заявив Ігнат.

Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни завдали удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині. Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех