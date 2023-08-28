У неділю, 27 серпня, київські Telegram-канали повідомили про масштабну аварію у Святошинському районі. Про це повідомляє канал "Оперативно про Київ".

Серед перехрестя на Академмістечку зіштовхнулися чотири елітні автомобілі, серед яких - Tesla, Ford Mustang і Toyota Land Cruiser.

Прямо серед перехрестя на Академі масштабна аварія: Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser. Ніби без серйозних травм, але затор великий - краще об'їхати.

Пізніше у каналі з'явилися "свідчення очевидців" про те, що причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху водієм Lexus. За їхніми словами, за кермом автомобіля знаходилася блогерка Даша Квіткова, яка нібито взяла машину на тест-драйв і проїхала на червоний сигнал світлофора. Інформація не є офіційною, і поки що жодних підтверджень їй не надходило.

Сама Даша Квіткова в Instagram не коментувала чуток. Вона лише повідомила, що в неділю збиралася відвідати подругу у пологовому будинку, але їй завадили обставини.