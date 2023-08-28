Чи буде посилення призову в Україні: відповідь Ради [ Редагувати ]
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславського розповів, що мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
З перших днів війни, за його словами, в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи. Зокрема, як пояснив він, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.
В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни.
Також він нагадав, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.
Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями.
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