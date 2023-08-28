Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславського розповів, що мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

З перших днів війни, за його словами, в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи. Зокрема, як пояснив він, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни.

Також він нагадав, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.