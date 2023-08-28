У Зеленського спрогнозували закінчення війни в Україні [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, що війна в Україні закінчиться "швидко і в один момент". При цьому навряд чи доведеться відвойовувати кожен кілометр кров‘ю, бо при певних умовах "події набуватимуть іншого вигляду". Про це повідомляється у його Twitter.
Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент - так само, як і почалося.
За словами Подоляка, річ у тому, що наразі уся внутрішня легітимність путіна будується на переконанні російських еліт, що він "іще не програв війну".
У кремлі розуміють невідворотне: що більше росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму.
На думку Подоляка, вбивство ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина та підготовка нової мобілізації у росії для насичення фронту - це лише "виграш часу".
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