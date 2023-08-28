Коли Україна отримає F-16: у Повітряних силах дали відповідь [ Редагувати ]
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 тільки після закінчення підготовки пілотів та інших авіаційних фахівців.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Нещодавно голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна отримає F-16 "у недалекому майбутньому".
При цьому Ігнат зазначив, що "найближчий час" - час, це коли будуть готові пілоти та інші авіаційні спеціалісти.
Для зльоту одного F-16 працює великий колектив. Як тільки будуть готові льотчики, то можна говорити про конкретику. До закінчення підготовки передавати літаки немає сенсу. Програма підготовки є різною.
Речник Повітряних сил додав, що система навчання у різних державах допоможе прискорити процес навчання та швидше побачити F-16 в українському небі.
Він зауважив, що винищувачі зможуть самі себе захистити, вони будуть частиною протиповітряної оборони нашої країни.
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