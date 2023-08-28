Атака СБУ на аеродром у Курську: 'зявилися супутникові знімки [ Редагувати ]
В ніч на 27 серпня військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську. У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких не виявили явних пошкоджень чи знищених літаків.
Про це повідомляється у Twitter головного редактора американського видання The War Zone Тайлера Роговея.
Вивчення супутникових зображень, зроблених цим ранком російської авіабази в Курську, яка ймовірно зазнала масової атаки безпілотників, не показує жодних явних пошкоджень. Знищених літаків немає.
Він також додав, що знімки ще потрібно детально проаналізувати.
Це поверхневий огляд. Комерційні супутникові зображення мають певні обмеження. Можуть існувати невеликі пошкодження, які не викликають вторинних подій, але явних масштабних пошкоджень немає.
Photo © 2023 Planet Labs inc. All rights reserved. Reprinted by permission (yes we pay a lot for this access and must abide by our contract terms including this copyright disclaimer) pic.twitter.com/fqQVJeYLUi— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) August 28, 2023
Examining high-res sat imagery taken this AM of Russia's airbase in Kursk that supposedly came under mass drone attack shows nothing outright in terms of damage. No aircraft appear destroyed. This is a cursory look, analysis could change. That base has heavy ADs to overcome.— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) August 28, 2023
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