В ніч на 27 серпня військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську. У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких не виявили явних пошкоджень чи знищених літаків.

Про це повідомляється у Twitter головного редактора американського видання The War Zone Тайлера Роговея.

Він також додав, що знімки ще потрібно детально проаналізувати.

Examining high-res sat imagery taken this AM of Russia's airbase in Kursk that supposedly came under mass drone attack shows nothing outright in terms of damage. No aircraft appear destroyed. This is a cursory look, analysis could change. That base has heavy ADs to overcome.