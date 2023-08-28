Як ЗСУ звільняли Роботине: інтерактивна мапа [ Редагувати ]
Наприкінці липня українські військові почали просування у напрямку Роботиного Запорізької області та повністю звільнили населений пункт у серпні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Загарбники окупували Роботине у березні 2022 року. У червні цього року наші військові почали контрнаступальні дії на цьому напрямку.
Наприкінці липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного.
22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом.
28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту.
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