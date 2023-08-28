Асортимент смартфонів – це сотні моделей як відомих, так і noname-брендів. Причому це не тільки флагмани, а й смартфони середніх або бюджетних категорій. Вони також мають свою цільову аудиторію. Можливо, вам варто розглянути можливість покупки таких пристроїв.

Процесор

Флагманські моделі процесорів – це дуже потужні чіпи, які забезпечують кращу продуктивність і працюють із передовою графікою. З іншого боку, смартфони з такими процесорами коштують набагато дорожче, а ще вони сильніше гріються і розряджаються швидше. Якщо ви не відносите себе до категорії геймерів і не використовуєте вимогливих програм, потужний процесор вам тільки заважатиме.

Пам'ять

У сучасних смартфонах є два типи пам'яті – оперативна пам'ять та сховище. Мінімальний обсяг оперативної пам'яті смартфона з урахуванням вимог додатків – 2 гігабайти. Якщо дозволяє бюджет, можна придбати смартфон із 4 гігабайтами оперативної пам'яті. А ось більший обсяг не завжди потрібний. Знову ж таки, якщо ви не використовуєте велику кількість програм одночасно, то переплачувати за пам'ять не обов'язково.

Об'єм сховища – ще одне спірне питання. Якщо ви використовуєте хмари або просто не зберігаєте на телефоні багато відео і фото, то вам не обов'язково переплачувати за зайві гігабайти сховища. До того ж, ви можете використовувати карти пам'яті, якщо вибрана модель має відповідний слот.

Камера

Фахівці рекомендують не заощаджувати на екрані, а саме – на чистоті оновлення (120 Гц). Швидше за все, за цей параметр ви сильно не переплатите, тому що навіть недорогі смартфони мають екрани з такою частотою оновлення.

А от за дорогу камеру не обов'язково платити. Все залежить від того, як ви плануєте використати смартфон. Якщо камеру ви використовуватимете лише для відеозв'язку та фотографування показань лічильника, то немає сенсу віддавати зайві гроші за об'єктив із дорогими лінзами та автоматичним фокусом.

За можливість якісної нічної зйомки, стабілізатор, додаткові датчики та мегапікселі ви також повинні заплатити. Якщо вам це не потрібно, вибирайте модель із двома простими камерами.

Акумулятор

Практика показує, що у багатьох недорогих смартфонів автономність краща, ніж у флагманів. Це пояснюється тим, що у недорогих моделей не такі «ненажерливі» процесори. Проте, якщо ви не хочете заряджати телефон щодня, вибирайте моделі з ємністю акумуляторів щонайменше 4500 мАг.