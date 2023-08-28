У понеділок, 28 серпня, Головне управління розвідки повідомило, що 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько 6:00 у вікно помешкання так званого "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

А за день до цього, у День Державного прапора України, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

Близько 19:00, у момент найбільшої концентрації окупантів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад загарбників та значно пошкодив розташовані там автомобілі.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих росіян кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя.