У неділю, 27 серпня, київські Telegram-канали повідомили про масштабну аварію з українською блогеркою Дашею Квітковою у Святошинському районі. Пошкоджені 4 елітні машини: 2 Tesla, Ford Mustang і Lexus.

Аварія сталась 27 серпня, проте блогерка прокоментувала подію 28 серпня у своєму Instagram-каналі.

Повідомляють, що вину за аварію несе блогерка, яка керувала Lexus. Зазначають, що вона проїхала на червоне світло.

За словами самої Квіткової, це на неї наїхали Tesla і Ford Mustang.

Нагадаємо, очевидці розповіли про те, що причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху водієм Lexus. За їхніми словами, за кермом автомобіля знаходилася блогерка Даша Квіткова, яка нібито взяла машину на тест-драйв і проїхала на червоний сигнал світлофора.