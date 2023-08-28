Радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян зазначила, що слідство розглядає три версії авіакатастрофи в Житомирській області, унаслідок якої загинули три українські пілоти. Про це повідомляє Liga.net.

Зокрема:

технічна несправність літаків,

помилка пілотів,

порушення організації польотів.

Наразі слідство розглядатиме версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія – порушення під час організації здійснення польотів.

За її словами, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту.

До розслідування будуть залучати фахівців з командування Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ.