Аавіакатастрофа в Житомирській області: у ДБР розглядають 3 версії [ Редагувати ]
Радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян зазначила, що слідство розглядає три версії авіакатастрофи в Житомирській області, унаслідок якої загинули три українські пілоти. Про це повідомляє Liga.net.
Зокрема:
- технічна несправність літаків,
- помилка пілотів,
- порушення організації польотів.
Наразі слідство розглядатиме версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія – порушення під час організації здійснення польотів.
За її словами, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту.
До розслідування будуть залучати фахівців з командування Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ.
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