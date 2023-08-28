Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з білоруссю якщо станеться "критичний інцидент" за участю найманців ПВК "Вагнера". Про це повідомляє Polsat News.

Він зазначив, що країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, та закликали Мінськ вивести найманців ПВК "Вагнера" з білорусі.

Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті - як пасажирські, так і вантажні - будуть закриті.

Він також зазначив, що смерть ватажків ПВК "Вагнера" євгенія пригожина і дмитра уткіна "не змінює фактичної ситуації в білорусі".