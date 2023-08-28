У Польщі назвали причину повернення українців додому [ Редагувати ]
У Польщі відзначають скорочення числа українських біженців. Очікується, що восени у польських школах стане менше дітей з України. Повернення до українських шкіл називають однією із причин повернення біженців із Польщі, Про це повідомляє ukrayina.pl.
На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом PESEL UKR. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%, зауважив президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.
Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл.
Такі плани залишити Польщу попри війну пов'язані із тим, що у польських школах не має важливих предметів, які є в українських школах.
Йдеться, серед іншого, про українську мову та історію України. Що довша перерва у викладанні таких предметів, то важче цим дітям буде повернутися до української школи.
За його словами, у Польщі залишилися переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них – освічені та забезпечені люди.
73% повнолітніх біженців з України знайшли легальну роботу в Польщі, а понад 30 000 осіб з цієї групи створили компанію в цій країні.
Водночас частина біженців виїжджають із Польщі у Німеччину. Це пов'язано із кращим соціальним забезпеченням та безкоштовним житлом. Попередні опитування свідчать, що у Німеччині хотіли б залишитися назавжди 37% біженців, тоді як у Польщі – близько 19%.
по темі
На Херсонщині окупанти затримали 17-річного підлітка, який спалив російський триколор і написав перед сільрадою, де працює його мама, "Слава Україні"
Українці можуть виїхати за кордон з домашніми улюбленцями, але для цього слід підготувати спеціальні документи та зробити щеплення тварині
З наявною номенклатурою та запасами зброї Україна наразі нездатна змінити баланс у війні на свою користь і добитися переваги на полі бою над російськими окупантами. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуд
Проблема із безпідставною втратою виплат для українських біженців у Польщі не вирішується
Українські військові ліквідували або поранили майже 300 російських окупантів та знищили 5 складів боєприпасів