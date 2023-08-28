В Одесі ліфт убив людину (відео) [ Редагувати ]
В Одесі загинув ліфтер, коли намагався деблокувати людей, які застрягли в підйомнику. Про це повідомила поліція Одеської області.
Трагедія сталася в неділю, 27 серпня, близько опівдня в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Катериненській. До правоохоронних органів повідомили зі служби "103".
"47-річний майстер отримав несумісні з життям тілесні ушкодження, коли проводив роботи по усуненню технічних несправностей ліфта", - повідомляє поліція.
Про виклик з Приморського району Одеси повідомили і рятувальники, які дістали тіло та передали медичним працівникам.
"Вчора, о 12:05, від чергового медика надійшло повідомлення, що в ліфтовій шахті загинув громадянин 1965 року народження (майстер ліфту), який під час несподіваного запуску ліфту з 1-го на 8-й поверх перебував на даху ліфту.
Загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди", - повідомляє ДСНС.
Рятувальники ДСНС вилучили тіло та передали медичним працівникам.
Нагадаємо, нещодавно балкон убив чоловіка у Львові.
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