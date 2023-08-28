Термін дії всіх платіжних карток "Ощадбанку" продовжено до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба державного банку.

"У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", - повідомляє Ощад.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Раніше Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у банкоматах з карток інших банків.