Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток до кінця року [ Редагувати ]
Термін дії всіх платіжних карток "Ощадбанку" продовжено до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба державного банку.
"У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року.
Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.
Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", - повідомляє Ощад.
У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
Раніше Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у банкоматах з карток інших банків.
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