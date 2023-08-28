У центрі Києва згорів старовинний будинок (фото, відео) [ Редагувати ]
У Шевченківському районі Києва - біля Галицької площі (колишня площа Перемоги) сталася пожежа - вигорів покинутий одноповерховий будинок.
"Загоряння виникло на вул. Димитрівська, 4 в одноповерховій не діючій будівлі о 15:14. Його локалізували на площі 150 кв. м. о 15:37", - повідомили у ДСНС.
На місці пожежі продовжують працювати рятувальники, ліквідація займання триває. Попередньо обійшлося без потерпілих.
Причини пожежі поки не відомі, однак у соцмережах пишуть, що занедбаний будинок могли підпалити для розчистки місця під забудову. Водночас у столиці України стоїть рекордна спека.
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