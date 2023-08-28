Збройні Сили України знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Відео знищення ворожої РЕВ опублікував радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник "Локі".

За його даними, комплекс РБ-636АМ2 "Свет-КУ" в Україні бачили тричі - у 2016, 2020 та 2021 роках на окупованій Луганщині.

На цей раз його виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували. Це перше зареєстроване ураження.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl — Локі (@yaroslav_loki) August 28, 2023

РБ-636 "Свет-КУ" перебуває на озброєнні армії рф з 2012 року для. Комплекси призначені для контролю та запобіганню витоку інформації через бездротові канали зв’язку, наприклад, радіостанції.

"Свет-КУ" призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.

Апаратура може відстежувати сигнали різних радіоелектронних систем, аналізувати їх та визначати координати джерела цих сигналів. Комплекс "Свет-КУ" може приймати сигнали в діапазоні частот від 25 МГц до 18 ГГц. Ранній варіант РБ-636АМ2 базувався на шасі двовісного КамАЗ-4350.

Російська армія має цілий "зоопарк" комплексів РЕБ: "Красуха-2.0", "Красуха-С4", "Москва-1", "Борисоглебск-2", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ", "Мурманск-БН", "Инфауна".