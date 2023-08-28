Учасники Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України є основою українського війська. Завдяки досвідченим ветеранам вдалося організувати стійку оборону після повномасштабного вторгнення російських загарбників і збити темпи просування ворога.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв:

"На сьогодні неможливо переоцінити важливість та значення військовослужбовців, які набули бойовий досвід під час проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, а також сьогодні продовжують боронити нашу Батьківщину.

Вони є основою нашого війська. Завдяки цим мужнім захисникам та захисницям в перші дні повномасштабного вторгнення росії на територію України вдалось оволодіти ситуацією, прийняти правильні рішення та об’єктивно протистояти викликам.

Більшість з цих офіцерів перебували в оперативному резерві та відповідно знали алгоритм своїх дій на випадок війни. Саме завдяки цим досвідченим офіцерам, вдалось якісно та вчасно провести оперативне розгортання військ на напрямках наступу ворога, знизити темпи його просування та організувати стійку оборону.

Відповідно до розвитку оперативної обстановки по всій смузі оборони, більшість з цих досвідчених офіцерів в подальшому неодноразово було переміщено по посадам для максимально ефективного їх застосування у складі сил оборони України, як найбільш досвідчених та тих, які можуть вести за собою особовий склад.

Бойовий дух, високі морально-вольові та лідерські якості, розвинуте почуття відповідальності та реальне оцінювання загроз, що існують сьогодні та можуть виникнути в майбутньому - це те, що вирізняє досвідчених офіцерів.

Саме ці якості дозволили офіцерам які пройшли АТО та ООС передати свій бойовий досвід тисячам офіцерів із запасу, та резерву, які взяли зброю до рук і стали до лав Збройних Сил України", - генерал-лейтенант Сергій Наєв.