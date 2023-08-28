У Києві застрелився полковник СБУ (фото) [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У Києві у своєму робочому кабінеті застрелився полковник СБУ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У СБУ підтвердили смерть свого співробітника:
Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.
Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.
Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування.
За даними видання "Страна.UA", 25 серпня у своєму робочому кабінеті з вогнепальним пораненням голови знайшли заступника начальника управління спецзв'язку СБУ Дмитра Бакаєва.
Співробітник СБУ застрелився з табельного пістолета Макарова. Рядом з ним у кабінеті знайшли передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку.
У своїй смерті Бакаєв звинувачує своє керівництво за упереджене ставлення та постійне приниження честі та гідності.
Наразі слідство встановлює мотиви самогубства, допитують співробітників СБУ.
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