У боях з російськими окупантами на фронті загинув учасник шоу талантів "Х-Фактор" Савелій Федан. Йому був 21 рік. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Страшна звістка про важку втрату надійшла до нас з фронту. У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний енергодарець Савелій Федан.

Його ім'я відоме кожному мешканцю нашого міста. Адже юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій.

Савелій був надзвичайно талановитим, співав патріотичні пісні власного авторства. З однією з них під назвою "Україна" у 16 років виступав на популярному талант-шоу "Х-фактор".

Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії.

Після початку повномасштабної війни Савелій мужньо став на захист України", - написав міський голова Енергодара.