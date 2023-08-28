На фронті загинув учасник телешоу "Х-фактор" Савелій Федан (відео) [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами на фронті загинув учасник шоу талантів "Х-Фактор" Савелій Федан. Йому був 21 рік. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Страшна звістка про важку втрату надійшла до нас з фронту. У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний енергодарець Савелій Федан.
Його ім'я відоме кожному мешканцю нашого міста. Адже юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій.
Савелій був надзвичайно талановитим, співав патріотичні пісні власного авторства. З однією з них під назвою "Україна" у 16 років виступав на популярному талант-шоу "Х-фактор".
Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії.
Після початку повномасштабної війни Савелій мужньо став на захист України", - написав міський голова Енергодара.
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