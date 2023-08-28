Зеленський збирав Ставку: Залужний, Сирський, Тарнавський доповіли про наступ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського.
Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків.
Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", - написав глава держави у соцмережах.
Нагадаємо, уряд схвалив запровадження електронного документообігу під час проходження ВЛК.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами
Президент України Володимир Зеленський заявив, чи готова Україна воювати в довгу
У неділю, 27 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня відбудеться засідання Ставки Верховного головнокомандувача
У Маріїнському палаці відбулася церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Хто цьогоріч отримав визнання?
У четвер, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські розвідники провели спецоперацію у Криму