На Херсонщині п'яний російський військовий застрелив двох місцевих жителів. Про це повідомила російська журналістка Ксенія Собчак.

Наприкінці минулого тижня у селі Великі Копані знайшли тіла двох громадян України. 47-річний Віталій та 36-річний Артур загинули від вогнепальних поранень.

Російські правоохоронці в ході розслідування затримали біля місцевого торговельного комплексу трьох російських військових - 30-річного Дмитра Т. з Підмосков'я, 25-річного Кирила Ч. з Новочеркаська, а також 33-річного товариша по службі.

Мешканець Щелково Дмитро одразу зізнався, що окупанти розпивали оковиту разом із українцями. В якийсь момент почали лаятись, і росіянин почав вимагати показати документи, але отримав відмову. Після цього відкрив вогонь зі свого автомата Калашнікова зразка 2016 року.

У вбивці вилучили зброю та запаси, її передали співробітникам військової поліції. Росіянина судитимуть за статтею 105 КК рф (вбивство).

Вбивця - Дмитро Т. з Підмосков'я