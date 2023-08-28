На Херсонщині п'яний окупант застрелив двох місцевих жителів [ Редагувати ]
На Херсонщині п'яний російський військовий застрелив двох місцевих жителів. Про це повідомила російська журналістка Ксенія Собчак.
Наприкінці минулого тижня у селі Великі Копані знайшли тіла двох громадян України. 47-річний Віталій та 36-річний Артур загинули від вогнепальних поранень.
Російські правоохоронці в ході розслідування затримали біля місцевого торговельного комплексу трьох російських військових - 30-річного Дмитра Т. з Підмосков'я, 25-річного Кирила Ч. з Новочеркаська, а також 33-річного товариша по службі.
Мешканець Щелково Дмитро одразу зізнався, що окупанти розпивали оковиту разом із українцями. В якийсь момент почали лаятись, і росіянин почав вимагати показати документи, але отримав відмову. Після цього відкрив вогонь зі свого автомата Калашнікова зразка 2016 року.
У вбивці вилучили зброю та запаси, її передали співробітникам військової поліції. Росіянина судитимуть за статтею 105 КК рф (вбивство).
Вбивця - Дмитро Т. з Підмосков'я
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