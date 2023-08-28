Реактивники Сили оборони півдня України вперше знищили російську мобільну берегову станцію радіолокації загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Э" вартістю $200 млн.

"Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е" - саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року.

Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу.

І хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не заховати", - повідомили захисники.

Станція "Предел-Э" розроблена для оснащення постів берегової системи моніторингу надводної та повітряної обстановки на відстанях що перевищують радіогоризонт, з метою контролю території та виявлення порушення кордонів.

Мобільна берегова РЛС "Предел-Э" призначена для виявлення, супроводу та видачі цілевказівок по надводним і низьколітаючим повітряним цілям.