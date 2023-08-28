ЗСУ вперше знищили мобільну берегову РЛС "Предел-Э" за $200 млн (відео) [ Редагувати ]
Реактивники Сили оборони півдня України вперше знищили російську мобільну берегову станцію радіолокації загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Э" вартістю $200 млн.
"Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е" - саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року.
Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу.
І хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не заховати", - повідомили захисники.
Станція "Предел-Э" розроблена для оснащення постів берегової системи моніторингу надводної та повітряної обстановки на відстанях що перевищують радіогоризонт, з метою контролю території та виявлення порушення кордонів.
Мобільна берегова РЛС "Предел-Э" призначена для виявлення, супроводу та видачі цілевказівок по надводним і низьколітаючим повітряним цілям.
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