Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Пеліна.
Варто зауважити, що вакансія глави СБУ у Запорізькій області була вільна з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.
Окрім цього Зеленський звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.
по темі
Якщо росії вдасться захопити Україну, то вона понесе біль і страждання і в інші держави Європи. Проте вона не зможе цього зробити, адже наша країна вистоїть
Україна розпочала перемовини з Нідерландами щодо двостороннього меморандуму про гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів
Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до військових у Запорізьку область пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача
Українські військові отримають у своє користування дистанційні роботи камікадзе. Вони допоможуть ефективніше нищити ворога