Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Пеліна.

Варто зауважити, що вакансія глави СБУ у Запорізькій області була вільна з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.

Окрім цього Зеленський звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.