Британський співак і композитор Елтон Джон госпіталізований з легкими травмами після падіння у своєму будинку в Мон-Бороні (район Ніцци). Про це повідомляє французька газета Var Matin з посиланням на джерела.

76-річного кавалера ордена Британської імперії, сера Елтона Джона доставили до однієї з лікарень у Монако з легкими травмами.

У листопаді 2021 року Елтон Джон вперше з'явився на публіці з паличкою.

Сингли Елтона Джона 33 рази входили до ТОП-10 хіт-парадів на його батьківщині та 8 разів опинялися на вершині чартів.

Найпопулярнішою стала подвійна композиція Candle In The Wind/Something About The Way You Look Tonight, випущена в 1997 після загибелі в ДТП в Парижі принцеси Уельської Діани (1961-1997).

Диск розійшовся тиражем у 4,94 млн копій, що зробило його найбільш продаваним синглом в історії британської музичної індустрії.

У 2018 році Елтон Джон розпочав свій прощальний тур, однак йому довелося брати паузу через пандемію. Завершити турне вдалося лише у липні 2023-го. У рамках туру він провів 333 концерти.

Останній виступ у рамках туру відбувся на стадіоні Tele2 Arena у Стокгольмі.