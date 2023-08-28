Елтон Джон госпіталізований у Ніцці після нещасного випадку у себе вдома [ Редагувати ]
Британський співак і композитор Елтон Джон госпіталізований з легкими травмами після падіння у своєму будинку в Мон-Бороні (район Ніцци). Про це повідомляє французька газета Var Matin з посиланням на джерела.
76-річного кавалера ордена Британської імперії, сера Елтона Джона доставили до однієї з лікарень у Монако з легкими травмами.
У листопаді 2021 року Елтон Джон вперше з'явився на публіці з паличкою.
Сингли Елтона Джона 33 рази входили до ТОП-10 хіт-парадів на його батьківщині та 8 разів опинялися на вершині чартів.
Найпопулярнішою стала подвійна композиція Candle In The Wind/Something About The Way You Look Tonight, випущена в 1997 після загибелі в ДТП в Парижі принцеси Уельської Діани (1961-1997).
Диск розійшовся тиражем у 4,94 млн копій, що зробило його найбільш продаваним синглом в історії британської музичної індустрії.
У 2018 році Елтон Джон розпочав свій прощальний тур, однак йому довелося брати паузу через пандемію. Завершити турне вдалося лише у липні 2023-го. У рамках туру він провів 333 концерти.
Останній виступ у рамках туру відбувся на стадіоні Tele2 Arena у Стокгольмі.
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