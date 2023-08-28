Федоров показав тест-драйв українських роботів-камікадзе [ Редагувати ]
Українські військові отримають у своє користування дистанційні роботи камікадзе. Вони допоможуть ефективніше нищити ворога.
Про це повідомляє в Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайл Федоров.
"Перевірив в польових умовах 25 унікальних розробок - від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога", - написав Федоров.
Він зауважив, що технології та інновації є ключем до перемоги України.
"Зараз у нас значний прогрес на ринку безпілотників - компанії масштабуються та активно розвиваються. Далі ми розширимо цей досвід на Армію роботів", - підкреслив він.
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