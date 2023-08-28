Українські військові отримають у своє користування дистанційні роботи камікадзе. Вони допоможуть ефективніше нищити ворога.

Про це повідомляє в Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайл Федоров.

"Перевірив в польових умовах 25 унікальних розробок - від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога", - написав Федоров.

Він зауважив, що технології та інновації є ключем до перемоги України.

"Зараз у нас значний прогрес на ринку безпілотників - компанії масштабуються та активно розвиваються. Далі ми розширимо цей досвід на Армію роботів", - підкреслив він.