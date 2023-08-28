Україна може знищувати все російське, зокрема в Криму - Подоляк [ Редагувати ]
Низка країн-партнерів дозволили Україні знищувати все російське на окупованих територіях.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Сьогодні вже є консенсус абсолютний що до того, що ми можемо знищувати все російське, наприклад, в Криму. Я нагадаю, рік тому навіть коли якісь удари були по Криму, всі казали "Ні-ні. Давайте тільки без цього". Сьогодні я абсолютний консенсус тотожний кількості країн, які нас підтримують, що ми можемо знищувати все російське на окупованій території", - заявив він.
Подоляк додав, що кількість не встановлених безпілотників буде збільшуватися.
"Щодо Росії, то там безпілотники. Давайте тут зафіксуємо офіційну позицію - не встановленої природи. І безумовно кількість цих безпілотників буде збільшуватись тому, що Росія все більше і все частіше демонструє неконтрольований свого і повітряного простору, і взагалі самої вертикалі як такої, яка не може ідентифікувати звідки ті погрози йдуть", - підкреслив він.
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